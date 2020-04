Emergenza coronavirus: si reca a Fontecchio senza giustificati motivi, donna Tifernate multata dalla Polizia Municipale

Nell’ambito dei controlli per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19 disposti dalla Prefettura, oggi una pattuglia della Polizia municipale di Città di Castello ha contestato ad una donna, residente nel comune tifernate la violazione delle disposizioni governative previste dal DPCM del 10 aprile in quanto, con la propria autovettura, si era recata in località Fontecchio senza i giustificati motivi. Tale violazione comporta una sanzione amministrativa pari a 533,33 euro.

