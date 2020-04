25 aprile: il messaggio del primo cittadino di Anghiari in occasione della festa liberazione

In occasione della Festa della Liberazione, giorno in cui doveva essere inaugurata la 45esima Mostra dell’Artigianato di Anghiari, il sindaco Alessandro Polcri manda un messaggio ai cittadini.

“Oggi doveva essere il giorno dedicato all’apertura della Mostra dell’Artigianato. Purtroppo gli eventi hanno avuto un corso diverso. Ma non voglio utilizzare questo spazio per incupirvi, bensì per darvi delle buone notizie!

Era il 26 marzo quando ho segnalato la presenza di due casi positivi al coronavirus sul nostro territorio. Sono particolarmente felice nell’annunciarvi ufficialmente che i tamponi effettuati risultano negativi. Le ho sentite al telefono per condividere insieme a loro il calore e l’abbraccio della comunità di Anghiari per la completa guarigione.

Ma non è l’unica notizia buona che vi voglio dare. Dopo i tamponi alla RSA Martini, anche quelli effettuati sul personale e sugli ospiti della “RA La Ripa” sono risultati tutti negativi.

Ricordo che ad Anghiari dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati oltre 130 test fra quarantene e possibili asintomatici. Per fortuna tutti con esito negativo.

Un sentito grazie alle donne e agli uomini delle istituzioni che lavorano presso la sanità territoriale, nella locale stazione dei Carabinieri, nel Comune di Anghiari e all’Unione Montana. Ognuno di loro, seppur con ruoli diversi, hanno saputo gestire con attenzione questa fase di emergenza al COVID-19.

La prevenzione in questi casi è fondamentale.

Già dal 5 marzo, prima che la Regione intervenisse in materia, con apposito decreto ho dato corso alla chiusura dei Centri Diurni e di socialità di Anghiari, Caprese M. e Sansepolcro in capo all’Unione comprensoriale.

Si è trattato di una misura di salvaguardia e di contenimento del rischio su tutte le strutture pubbliche che ospitano i nostri anziani e persone con disabilità.

In questi casi anche un solo giorno può fare la differenza.

Buon 25 aprile!”.

