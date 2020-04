Piero Calli (Pro Loco Anghiari) “sospeso l’Anghiari Festival con Southbank Sinfonia”

“Visto il perdurare della situazione di emergenza legata alla Covid-19 con le consecutive restrizioni imposte, sia in Italia che in Inghilterra, l’Associazione Pro Loco di Anghiari dopo vari contatti e scambi di opinioni con il Direttore Artistico dell’Anghiari Festival, Simon Over, e sentito il parere di alcuni Sponsor e Sostenitori (sia Italiani che Inglesi) è dovuta giungere alla dolorosa conclusione che quest’anno il Festival non si potrà svolgere nelle date prestabilite.

Con il Maestro Simon abbiamo pensato però non di annullare ma bensì di “sospendere” la Manifestazione immaginando, se ci saranno i presupposti, di rimandarla al periodo autunnale (magari in versione ridotta).

Questo per non arrenderci incondizionatamente al Virus e dare un po’ di speranza e serenità ai nostri concittadini che, come in tutta Italia, stanno soffrendo questi mesi di “clausura”, convinti che alla fine insieme CE LA FAREMO!”



Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati