Montone – Festa della Liberazione in diretta facebook

L’emergenza coronavirus non frena lo spirito del 25 aprile e la festa della Liberazione a Montone. L’amministrazione comunale festeggerà il 75esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo in diretta facebook, alle ore 11.30, sulla pagina del Comune. Una cerimonia diversa dal solito, senza pubblico, ma significativa per non fermare la memoria e continuare a ricordare chi si è sacrificato per difendere la nostra libertà. Nel corso della commemorazione, alla quale parteciperà anche un rappresentante Anpi della sezione di Montone, il sindaco Mirco Rinaldi depositerà una corona di alloro presso il Monumento ai caduti.

Ma non terminano qui le iniziative virtuali in programma per questo anniversario della storia italiana.

Sempre tramite facebook verrà, infatti, presentato lo straordinario lavoro dei ragazzi della scuola secondaria di I grado di Montone, realizzato per far sentire la propria vicinanza in questo difficile momento alla comunità di Castegnato, il Comune gemellato con il Borgo dell’Alto Tevere. Un video ricco di speranza, che abbraccia in modo simbolico tutti gli abitanti della Franciacorta e rafforza il legame di amicizia consolidato in questi anni tra i due Comuni.

