Coronavirus: Cornioli “oggi nessun nuovo contagio. Mascherine, già distribuite in alcune zone del borgo”

“Oggi non si registrano nuovi casi di positivi a Sansepolcro. Intanto continua la consegna delle mascherine donate dalla Regione e distribuite casa per casa dal mondo del nostro volontariato. In alcune zone del Borgo, la consegna e’ terminata, in altre continuerà anche domani.

Ricordo che, in base all’ordinanza n. 37 del presidente della Regione Toscana, domani e il 1 maggio saranno aperti solo farmacie, para farmacie e rivenditori di giornali. Inoltre sono possibili le consegne a domicilio di generi alimentari, previa prenotazione telefonica o online”.

Queste le parole del primo cittadino biturgense, nel consueto punto giornaliero sull’emergenza Covid 19

