Domani, per la ricorrenza del 25 Aprile, la cerimonia per la deposizione della corona al monumento di via XXV Aprile a Sansepolcro, vedrà la sola presenza del sindaco Cornioli e della presidente ANPI Fabbroni.

Anche l’orario sarà diverso da quello tradizionale: la deposizione è prevista alle ore 15.

