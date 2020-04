RSA: La maggioranza non ci stà “dalle opposizioni solo propaganda irresponsabile contro il bene di Umbertide”

“Le proposte formulate dal Partito Democratico-Umbertide Cambia (Pduc) e Movimento 5 Stelle sono sempre le solite: mandare in default il Comune per dichiarare il dissesto finanziario e far arrivare il commissario.

Se stiamo ai numeri e non alle chiacchiere, le proposte del Pduc e di M5S avrebbero implicato 550mila euro di minori entrate senza garanzie di copertura. Quindi, senza spiegare minimamente dove trovare questi soldi. Tagliare 550mila euro di entrate significherebbe chiudere servizi essenziali importanti per la cittadinanza: questo gli umbertidesi lo devono sapere.

Se invece vogliamo trovare una soluzione praticabile, la strada è quella politica. Chiamate i vostri amici al governo a Roma e fate pressioni su di loro. Noi vi sosterremo in pieno. Se il governo stanzierà un fondo per cui il Comune di Umbertide, all’atto delle scadenze fiscali Irpef e Tari, riceverà nelle sue casse 550mila euro, noi daremo voto favorevole alle vostre proposte.

Però, siccome non siamo nati ieri, sappiamo benissimo perché avete fatto questa mossa strumentale: perché volete inondare siti e giornali di sola strumentalizzazione politica, come avete fatto e state facendo con la vicenda della Rsa che avreste voluto far riaprire nel giro di pochi giorni, nel bel mezzo di una pandemia.

Siamo nel pieno di una delle più grandi emergenze sanitarie delle storia dell’umanità e bisogna fare i conti con chi, solo per avere un minimo di visibilità o per una briciola di consenso in più sui social, invece che usare l’assoluta serietà che questo momento drammatico impone a tutti noi, vuole giocare sulla tenuta delle istituzioni.

Questo comportamento altamente irresponsabile ed incompetente da parte delle opposizioni, non fa altro che essere sulla scia di ciò che alcune di loro hanno fatto nel dicembre 2017: ovvero consegnare Umbertide nelle mani di un commissario prefettizio”.

