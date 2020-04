Comunicati dalla Usl Umbria 1 altri due umbertidesi guariti dal Covid-19

“Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 stasera ci ha informati di due nuovi umbertidesi guariti da Covid-19. I soggetti erano in isolamento domiciliare – a dirlo è il sindaco Luca Carizia – Il numero di persone residenti nel nostro territorio comunale guarite dal Coronavirus sale a 19. Attualmente sono sei i nostri concittadini positivi: due sono ricoverati in ospedali della nostra regione e quattro si trovano in isolamento domiciliare”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati