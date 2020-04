Partita la campagna #IlMercatoaCasa, promossa dal mercato della terra di Umbertide

Il Mercato della Terra di Umbertide, momentaneamente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus, non si ferma. Proprio per far arrivare a domicilio prodotti sani, locali e genuini, sui social è infatti partita la campagna #IlMercatoaCasa, con l’elenco dei produttori che effettuano consegne direttamente a casa.

Questa la lista con nome dell’azienda, prodotti e contatti:

Fratelli Fornaci (frutta e verdura) – 338 3093315, 339 410295

Blasi (insaccati e vino) – 338 6094305, 366 1428973

Claudio Carlini (frutta e verdura) – 347 1340131, 349 3786036

Migliorati (confetture) – 075 93064408, 339 7315702 (WhatsApp)

Monni Francesco (formaggi e latticini) – 340 0518868

Crete di Patò (ceramiche artigianali) – 335 8299550

Fattoria Terra e sapori (ortaggi e legumi) – 340 5692394

Archilei Ira l’erborista (spezie, piante aromatiche ed erbe) – 328 1146503

Terre del Carpine di A. Brachini (salumi stagionati e carni di maiale) – 349 2618245

I Piani di C. Generotti e figli (legumi, cereali e farine) – 333 8867068, 334 8852590

