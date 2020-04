Covid 19″ Cornioli, anche oggi zero contagi. Iniziata, la consegna porta a porta delle mascherine donate dalla Regione”

“Anche oggi non abbiamo nuovi casi di contagiati. Come anticipato ieri nel video messaggio, oggi e’ iniziata la consegna delle mascherine donate dalla Regione. Una consegna casa per casa, una mascherina a testa, grazie alla fattiva collaborazione del nostro volontariato: Croce Rossa, Misericordia, gruppo comunale della Protezione civile e le Proloco delle frazioni. La distribuzione continuerà domani.

Grazie a tutti loro per l’aiuto che stanno dando alla nostra comunita’”.

Questa la dichiarazione del sindaco Cornioli, al termine della giornata odierna

