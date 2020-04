Coronavirus: Marco Casucci (Lega) “Chiedo nuovi tamponi anche per la Rsa di Badia Tedalda”

“ Chiedo nuovi tamponi anche per la Rsa di Badia Tedalda, coerentemente al mio impegno per le altre Rsa della provincia di Arezzo. Il sindaco Alberto Santucci ha ricordato che i controlli orofaringei stanno slittando di giorno in giorno e ormai sono trascorse tre settimane. Tamponi che servirebbero ad avere il polso della situazione, a tenere sotto controllo ospiti e operatori così da evitare che il contagio si insinui nella residenza sanitaria assistenziale o, eventualmente, per bloccarlo nelle fasi iniziali -dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)- Il paese, dall’inizio dell’epidemia, ha registrato il più alto numero di contagi: 53 (37 Badia e 18 Sestino) e tre decessi. Tanto che il sindaco ha deciso di prolungare la zona arancione (divieto di ingresso, ma non di uscita) fino al 26 aprile”.

