Volley in tempi di Covid 19: Celli (San Sepolcro) “credo poco alle unioni, tra società. Preoccupati per la ripartenza, chi si occuperà di sanificare le palestre?

“Ci sto provando, a pensare al volley del dopo Covid 19, ma faccio fatica sono sincero. Sono tante, forse troppe le questioni da mettere in fila per una ripartenza sicura, chi si occuperà di sanificare le palestre? noi non possiamo accollarci altri costi, già facciamo fatica a portare avanti la nostra società. Su quello che sta uscendo ora, mi riferisco alle varie interviste sulla costituzione di u tavolo comune per unire le forze, credo poco alle fusioni, tra società, credo invece a rapporti cordiali e di collaborazione”

