Covid 19: Cesare Sassolini (Forza Italia) “mascherine gratis per chi ne avesse necessità”

“Dobbiamo vincere questa battaglia contro il Covid 19 e insieme ce la faremo”. Sposando questa filosofia, da libero cittadino mi sono attivato per poter essere di aiuto alla mia comunità. Per questo, grazie all’appoggio di alcuni imprenditori che mi hanno dato un importante aiuto, sono riuscito a trovare un cospicuo numero di mascherine Nodpi, di ottima fattura, che da qualche giorno metto a disposizione gratuitamente a chiunque ne avesse bisogno o ne fosse sprovvisto. Ho già consegnato personalmente circa duemila mascherine a cittadini di Città di Castello e di San Giustino. Persone che hanno risposto al mio invito pubblicato sul mio profilo Facebook che mi hanno contattato per poter avere una o più mascherine, indispensabili per uscire di casa ed andare a fare la spesa. Mille mascherine le ho consegnate nelle mani dell’assessore di Citerna Paola Giannelli poiché richiestemi dall’amministrazione e già consegnate ai cittadini citernesi. Ne ho ancora molte a disposizione e vorrei poterlo rendere noto a tutti i cittadini. Per questo comunico che, chiunque ne abbia bisogno, può contattarmi privatamente o tramite messaggio su Facebook oppure contattandomi telefonicamente al 3357481737. Il mio gesto è puramente di carattere sociale, perché ritengo che in questo periodo emergenziale ognuno, secondo le proprie possibilità, debba rendersi utile alla comunità, soprattutto, chi come me ricopre, eletto dal popolo, ricopre un ruolo pubblico”.

