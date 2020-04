PD: “Distribuire mascherine gratuitamente agli umbertidesi”

“Il PD chiede che le mascherine vengano distribuite gratuitamente alla popolazione di Umbertide. Regioni come Emilia Romagna e Toscana hanno avviato la distribuzione capillare e gratuita di a tutti gli abitanti. Alcuni comuni dell’Umbria (ma non la Regione!), come Bastia Umbra, San Giustino e tanti altri (anche con noi confinanti) hanno iniziato la distribuzione gratuita di mascherine a tutti i loro cittadini. Nel nostro Comune il Sindaco ha fatto un’ordinanza che ne obbliga l’uso (o altri strumenti di protezione) per accedere ad uffici aperti al pubblico e negozi. È palese come l’Amministrazione di Umbertide sia in forte ritardo rispetto a tante altre Amministrazioni locali nel dotare i propri cittadini di adeguati strumenti di protezione. E così – dicono dal PD – abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco per sapere quando e se è prevista la distribuzione gratuita di mascherine a tutti i cittadini come accade in tante altre realtà umbre e nazionali. In particolare abbiamo cercato di tenere in considerazione le difficoltà di una parte della popolazione, in special modo quella anziana e lavorativa.”

