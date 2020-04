Montone – Buoni spesa, iniziata la consegna alle famiglie

E’ iniziata la consegna dei buoni spesa erogati dal Comune di Montone ai cittadini in difficoltà economica, a seguito dell’emergenza coronavirus.

Trenta è il numero delle famiglie beneficiarie, per un importo complessivo di euro 11.700. Prima di procedere alla distribuzione, i Servizi sociali hanno esaminato con cura le domande pervenute, il tutto per rispondere alle esigenze dei cittadini più in difficoltà e colpiti dalla crisi economica legata all’emergenza sanitaria.

Nel dettaglio la cifra delle risorse necessarie per i buoni spesa concessi ammonta, come detto sopra, a euro 11.700, a fronte dei 10.898,49 assegnati dal Governo. Per questo l’Amministrazione ha scelto di integrare con circa 800 euro le risorse del Governo. Una decisione presa non solo per evitare di riparametrare al ribasso gli importi, ma soprattutto per dare un segno di reale vicinanza alle persone più esposte alla crisi economica.

La consegna dei buoni sarà effettuata da un operatore sociale. I cittadini in possesso dei voucher potranno presentarli esclusivamente negli esercizi del territorio comunale che hanno aderito al bando pubblico. In totale sono sei le attività economiche che si sono rese disponibili ad accettare i buoni spesa.

Sempre nell’ottica di dare alla popolazione risposte tangibili, in questi giorni, l’Amministrazione, grazie alla donazione ricevuta dall’azienda Prada che ha uno stabilimento nella zona industriale di Santa Maria di Sette, sta consegnando a tutti i cittadini delle mascherine. I volontari del Gruppo Protezione Civile e del Soccorso alluvionale Umbria sono già al lavoro per portare in ogni abitazione un piccolo pacco con i dispositivi di protezione.

