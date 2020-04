Covid 19: Polizia Municipale “10 persone controllate, di cui una sanzionata e 4 esercizi commerciali controllati, risultati in regola con il rispetto delle norme

10 persone controllate, di cui una sanzionata e 4 esercizi commerciali controllati (risultati in regola con il rispetto delle norme) oltre a verifiche e perlustrazioni aree verdi e parchi pubblici della città. E’ questo in sintesi il bilancio dell’attività della Polizia municipale di Città di Castello nella giornata di ieri, domenica, durante i controlli disposti dalla Prefettura di Perugia e Questura per il contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare gli agenti del comando tifernate hanno fermato nei pressi del centro storico un autovettura condotta da una persona residente in un comune della Valtiberina Toscana. La stessa non era in grado di fornire agli agenti adeguate motivazioni in merito ai suoi spostamenti, da altro comune e regione, pertanto le veniva contestata la violazione delle disposizioni governative vigenti che prevedono una sanzione amministrativa pari a 533,33 euro. Nel frattempo il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Joselito Orlando, oltre ricordare tutte le normative vigenti a livello governativo per il contenimento e la lotta alla diffusione del Covid-19 fa presente che e’ in vigore ordinanza sindacale che prevede utilizzo di mascherine o altri presidi sanitari, sciarpe e foulard da tenere sempre davanti a bocca e naso ogni qualvolta, per i motivi consentiti, i cittadini escono dalle proprie abitazioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati