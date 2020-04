“Rubechi Wood technology” dona 300 mascherine a Muzi Betti

Proseguono senza sosta le iniziative di solidarietà da parte di associazioni, imprenditori e cittadini nei confronti dell’ospedale e della Asp Muzi Betti. Questa mattina il sig Rubechi della “Rubechi Wood technology” ha donato 300 mascherine ( foto) per un immediato utilizzo, direttamente al direttore sanitario, Dottor Antonio Moni. La presidente del consiglio di amministrazione della Asp Muzi Betti, Andreina Ciubini, coglie ancora l’occasione “per ringraziare tutti coloro che fino ad ora hanno manifestato in varie maniere, sopratutto concrete, la propria solidarietà e vicinanza in un momento difficile e delicato per tutto il paese.”

