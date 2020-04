Covid 19: la Prefettura di Perugia ha comunicato a Provincia e Comuni modalità di ripartizione fondi D.L del 17 marzo 2020″

La Prefettura – UTG di Perugia ha comunicato alla Provincia e ai Comuni interessati che sono stati adottati dal Ministero dell’Interno, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, provvedimenti con i quali sono stati ripartiti i Fondi previsti dagli artt. 114 e 115 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 finalizzati – in relazione alla emergenza COVID-19 – a contribuire, rispettivamente, alle spese di sanificazione degli Uffici, degli ambienti e dei mezzi, nonché per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di protezione individuale a favore del personale dei suddetti Enti Locali.

