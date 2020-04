Signora accampata presso la stazione ferroviaria: Luciano Bacchetta “la Lega la smetta di fare considerazioni sbagliate e fuori luogo”

“Relativamente al nuovo comunicato dei due rappresentanti della Lega, torno a ribadire che il sindaco deve assolutamente rispettare la legge. Per cui ritengo che altre considerazioni sono fuori luogo, di dubbio gusto ma anche profondamente sbagliate. Se si vuole insistere con una polemica fine a se stessa lo si faccia. Ripeto che il sindaco deve assolutamente rispettare la legge: c’è un solo sog-getto preposto a compiere un atto giuridico, cioè l’ente proprietario, che può presentare un esposto-denuncia alle forze dell’ordine, le quali fino ad oggi non sono potute intervenire perché non ci sono atti giuridici che consentano loro di intervenire. Infatti non ci risulta che sia arrivato nessun atto formale e nessuna denuncia da parte dell’ente proprietario per cui fin quando questo non si verifica pos-siamo tentare soltanto di convincere la signora ad abbandonare la stazione ferroviaria”. E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta in riferimento alla vicenda della signora accampata presso la stazione ferroviaria e alla nota diramata ieri sera da rap-presentanti politico-istituzionali della Lega

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati