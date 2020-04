Pallavolo: si allarga il fronte del “facciamolo insieme, facciamolo meglio”: Brozzi (Città di Castello) “noi favorevoli”

“Favorevoli ad un tavolo unico, per favorire l’unione del volley comprensoriale è davvero l’unica soluzione per andare avanti. Siamo in stretto contatto con Claudio Bigi, della pallavolo san Giustino, il 30 agosto scade il bando per la gestione del pala volley, stiamo valutando se farlo insieme, a determinate condizioni. La prossima stagione? ripeto, uniti si vince, da soli non vi è alcuna possibilità di fare un progetto qualificante”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati