Nessun nuovo caso di positività nel Comune di Umbertide, guariti dal Covid-19 altri sette umbertidesi

“Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1, poco fa ci ha dato comunicazione che nella giornata odierna nel nostro Comune non sono stati registrati nuovi casi di positività – a dirlo è il sindaco Luca Carizia – Le autorità sanitarie ci hanno informato che altri sette umbertidesi sono guariti dal Coronavirus. Tutti loro erano in isolamento domiciliare. Attualmente i cittadini residenti nel Comune di Umbertide positivi al Covid-19 sono dieci, con due persone ricoverate in strutture sanitarie e otto (un soggetto è domiciliato in un territorio comunale differente dal nostro) in isolamento domiciliare”.

