La biblioteca è sempre più Social, ecco le attività per i più piccoli. Iniziative in collaborazione con la Cooperativa L’Albero e La Rua

La Biblioteca comunale di Sansepolcro, in collaborazione con la Cooperativa L’Albero e La Rua, organizza iniziative per coinvolgere la popolazione, soprattutto i bambini, costretta a rimanere a casa in questo difficile periodo di emergenza Coronavirus.

BIBLIO-LUPO (attività pensata per bambini 0-6 anni). Si tratta di brevi video di animazione che saranno caricati sulla pagina Facebook della biblioteca. Ai bambini verrà chiesto di inviare le foto dei propri lavori (risultato delle proposte suggerite nel video stesso) che saranno pubblicate sulla pagina.

· Le biblio-storie animate di Lupo

· I biblio-giochi di Lupo

· Le biblio-ricette di Lupo

· Le biblio canzoni di Lupo

I BIBLIO–ERRORI (attività pensata per bambini 6-11 anni): brevi video di filastrocche animate. Ai bambini verrà chiesto di inviare le foto dei propri lavori (risultato delle proposte suggerite nel video stesso) che saranno pubblicate sulla pagina Fb della biblioteca. Argomenti:

· Proverbi

· Gli uomini a motore

· Le due repubbliche

· Il dromedario e il cammello

· L’uomo più bravo del mondo

· Bambini e bambole

· Domenica nei boschi

· …e tanti altri errori

IL BIBLIO-TELEFONO (attività per bambini di ogni età): vengono lette le storie di Gianni Rodari e altri brevi racconti.

Programma settimanale:

Lunedì pubblicazione di un video di Biblio-Lupo

Mercoledì pubblicazione di un video di Biblio – errori

