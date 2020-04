“Dal Sindaco Fratini arrivano soltanto vuote polemiche e insensati

attacchi alla Regione Umbria, ma che fine hanno fatto le mascherine che

ormai da settimane ha promesso di distribuire a tutta la cittadinanza?”,

hanno esordito l’Onorevole della Lega, Riccardo Augusto Marchetti, e il

Consigliere Comunale della Lega a San Giustino, Corrado Belloni. “Dal 10

aprile i cittadini sono in attesa delle mascherine che il sindaco, con

maestosi proclami, aveva garantito di far recapitare, ma ancora quasi

nessuno ne ha ricevute, fatta eccezione per alcune zone delle frazioni

di Lama e Selci, dove, ai fortunati, ne è stata fatta avere una per

nucleo familiare. Inoltre – hanno proseguito i leghisti – in un momento

così drammatico, è intollerabile la bassezza etica di un amministratore

che ha piegato i canali di comunicazione istituzionali del comune alle

sue diatribe politiche, accusando la Regione Umbria, colpevole, a detta

sua, di non impegnarsi abbastanza nella tutela della salute dei

cittadini. Al vergognoso sciacallaggio di alcuni esponenti del Pd, la

Lega risponde con dati incontrovertibili: i numeri. L’Umbria è stata e

continua ad essere un modello in questa fase emergenziale, e, grazie al

lavoro della governatrice Tesei e dell’assessore Coletto, la nostra

sanità ha retto ed è riuscita ad arginare i contagi da Covid-19. Siamo

la regione in cui giornalmente viene effettuato il maggior numero di

tamponi e quella in cui il tasso di mortalità risulta il più basso

d’Italia. Questo a testimonianza dell’efficacia dei provvedimenti

adottati dall’amministrazione regionale che, pur non potendo far

affidamento sulle risorse messe a disposizione dal governo, che si sono

rivelate inadeguate e insufficienti, ha saputo agire in autonomia per

salvaguardare la salute degli umbri. La presidente Tesei, già da tempo

al lavoro per progettare la Fase 2 dell’emergenza, che consentirà alla

nostra regione di ripartire il prima possibile ma in totale sicurezza –

hanno sottolineato Marchetti e Belloni – metterà in atto tutte le misure

necessarie per garantire l’incolumità degli umbri. Tra queste è già

prevista l’obbligatorietà dell’utilizzo di dispositivi che proteggano

naso, bocca e mani, e che la regione stessa provvederà a distribuire a

ogni cittadino. Invitiamo pertanto il sindaco Fratini, – hanno concluso

i Leghisti –piuttosto che lanciarsi in una sciocca invettiva contro la

Regione, a prendere da esempio la serietà e la concretezza messe in

campo dalla Lega, così da operare al meglio sul territorio negli anni

che rimangono prima della fine del suo mandato”.

