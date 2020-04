Calle bianche all’esterno dei cimiteri comunali in omaggio di tutti i defunti

Una composizione di calle bianche all’esterno del cimitero del capoluogo e di quelli presenti nelle frazioni. Nella mattinata di oggi, sabato 18 aprile, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza tutta la vicesindaco Annalisa Mierla, l’assessore Sara Pierucci e l’assessore Francesco Cenciarini, accompagnati da membri dell’Associazione Gruppo Volontari Umbertide, di soci della Cooperativa Asad e di alcune Pro Loco del territorio, hanno deposto un omaggio floreale agli ingressi di tutti i cimiteri del Comune di Umbertide: capoluogo, Pierantonio, Verna-Ranchi, Montecastelli, Montecorona, Preggio, Montemigiano, Serra Partucci e Leoncini. Le cerimonie si sono svolte in segno di omaggio a tutti i defunti e di vicinanza a tutti i cittadini che a causa della pandemia e della temporanea chiusura dei cimiteri come misura per evitare il contagio da Covid-19, non possono recarsi a trovare i propri cari.

