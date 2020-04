Albo dei compostori, ultimi giorni per aderire

E’ confermata al 24 aprile la scadenza per i cittadini che vogliano iscriversi all’albo dei compostori volontari. L’amministrazione comunale di Sansepolcro ricorda che le domande devono essere presentate tramite l’apposito modulo, che può essere scaricato dal sito del Comune o reperito alle Pro Loco (Santa Fiora, Gricignano, Gragnano, Cisa, Trebbio).

Si tratta del modulo dove sono indicate anche le concimaie, che invece in un primo momento non erano state comprese.

La mail a cui scrivere è: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it mettendo nell’oggetto: “Compostiere per sgravio TARI” fornendo i seguenti dati: nome e cognome dell’iscritto a ruolo Tari; indirizzo di residenza e dell’ubicazione della compostiera; numero di telefono; volume della compostiera litri e/o metri cubi (specificare se calcolato o ricavato dalla scheda tecnica o riportato sulla compostiera stessa).

Come indicato dal Regolamento Comunale, a loro sarà applicata una riduzione del 10% sulla parte fissa e variabile della tariffa rifiuti a partire da quest’anno. Inoltre l’attività di compostaggio domestico consente una più corretta gestione dei rifiuti e un minor carico per lo smaltimento in discarica.

Per informazioni, telefonare a:

Urp: 0575 732687 – 0575 732688

Ufficio Ambiente: 0575 732289 – 0575 732274.

