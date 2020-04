Signora accampata alla stazione di Città di Castello: Andrea Meniconi (Presidente pendolari EX FCU) “polemica sterile”

“Condividiamo la giusta e opportuna presa di posizione del sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta in riferimento alla sterile e infondata polemica relativa alla situazione della signora accampata presso la stazione ferroviaria di Città di Castello. Una polemica senza senso in questo momento così difficile per la comunità locale regionale e nazionale. Non è questo il momento di polemizzare, però crediamo che dovrebbe essere l’azienda a intervenire. Noi crediamo che non sono questi i problemi che da anni ormai affliggono la ex-Fcu: sono altre le questioni ormai note riguardano i pendolari e fruitori del servizio di trasporto pubblico per i quali ci battiamo e che abbiamo sempre portato ai tavoli regionali anche grazie a rappresentanti istituzionali di primo piano come il sindaco Bacchetta, sempre disponibile ad ascoltarci nell’interesse della collettività”. Sono le dichiarazioni di Andrea Meniconi, presidente del Comitato pendolari ex-Fcu, in relazione alla vicenda della signora accampata presso la stazione ferroviaria di Città di Castello.

