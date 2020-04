Patto Civico per San Giustino: “mascherine, sia fatta chiarezza”

Egregio Sig. Sindaco,

In questo particolare momento della storia del nostro amato Paese, siamo dell’idea e della ferma convinzione che sia da evitare qualunque polemica di qual si voglia natura. L’operato di ognuno di noi, verrà infatti valutato solo in seguito e con climi più miti. Ciò nonostante, non è possibile prescindere dalla necessaria trasparenza dell’operato della Pubblica Amministrazione necessario sempre e ancor più in queste circostanze.

Abbiamo seguito con benevolenza la vicenda che ci vede destinatari, come Comune, della solidarietà di aziende private, che si sono prodigate e si stanno prodigando per dare il loro contributo, il loro supporto. A loro va il nostro più sentito “Grazie!”.

Qualcosa però ci sfugge. Leggiamo tramite un annuncio social polemico e roboante, sulla pagina Istituzionale del Comune, della distribuzione di mascherine sull’intero territorio Comunale partendo da una frazione, quella Lama, senza indicare criteri, tempistiche e modalità. Per poter comprendere al meglio, ci siamo allora informati presso COC, di cui Lei è

massimo rappresentate, ma ad eccezione di una prima consegna, NON ci risulta che la distribuzione delle mascherine sia stata affidata ne alla Protezione Civile ne alla Croce Bianca, soggetti preposti per qualifica e competenza a tale attività. Ci risulta inoltre che tale adempimento non sia stato affidata ad altra Associazione, ma a soggetto privato a pagamento

e senza autorizzazioni di legge specifiche. Attendiamo dunque delucidazioni scritte e quanto più immediate, in merito alla

vicenda, ritenendo non chiara la situazione, la cui tutela è di interesse generale e non strumentalizzabile a livello politico. Vorremmo sapere inoltre, se ciò dovesse corrispondere a 2 verità, quale sia l’impegno di spesa che Lei ha deciso di destinate a tale distribuzione e se tale valore, qualunque esso sia, sarebbe stato più opportunamente impiegabile per l’acquisto di altri presidi sanitari.

