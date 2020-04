La solidarietà non si ferma, il gruppo nuoto CRT Tigre, cardiopatici riabilitati, ha donato, al centro salute di San Giustino 140 mascherine FFP2. Donazione significativa, che servirà a garantire la sicurezza degli operati sanitari, impegnati giornalmente nel salvaguardare la nostra salute. Appena ricevute, la dottoressa Alessandra Buscosi, a nome di tutti gli operatori, ha voluto ringraziare l’associazione e il Presidente, Maurizio Grilli, per la sensibilità del gesto. Il Gruppo nuoto CRT Tigre, cardiopatici riabilitati, opera a Città di Castello e San Giustino, si occupa di riabilitazione motoria in acqua oramai da molti anni, divenendo un vero e proprio punto di riferimento territoriale

