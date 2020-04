Diego Fabbri (Vivi Altotevere) “riunioni continue, per provare a programmare il futuro del settore giovanile”

“Ci sentiamo in video conferenza ogni giorno, con tutto lo staff del settore giovanile di Vivi Altotevere Calcio. Ci confrontiamo, sopratutto per trovare soluzioni efficaci, nel momento in cui il lock down terminerà. sarà una ripresa lenta, come giusto che sia, dovremo affrontare un nuovo stile di vita, allenamenti mantenendo le distanze di sicurezza e una gestione dello spogliatoio con regole di igiene ferree, noi siamo pronti, convinti di ripartire più forti di prima”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati