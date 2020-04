Covid 19: associazione “i fiori di lillà” sempre piu’ presente con iniziative di carattere sociale e solidarietà

In questo momento di emergenza così delicato, l’Associazione di Volontariato I Fiori di Lillà, vuole rendere noto alla comunità territoriale di ulteriori iniziative di supporto che sta mettendo in atto nell’intero territorio, oltre il Concorso rivolto ai bambini #iorestoacasaedisegno con scadenza il 1 maggio e che sta avendo ampio e gioioso riscontro.

In primo luogo, si ha il piacere di comunicare la donazione di visiere prodotte dall’azienda locale LITOCOLOR PIÙ S.r.l., nello specifico Dispositivi di Protezione AntiCodiv-19, ad uso della Residenza Villa Muzi di Città di Castello, gestita per conto USL1 UMBRIA dall’ATI ASAD – La Rondine Società Cooperativa. Qui sono ospitati gli anziani pazienti clinicamente guariti dall’infezione prodotta dal virus Covid-19 e non ancora negativizzati all’esito di due tamponi, e in un quadro nazionale che vede realtà come queste altamente a rischio, l’attenzione dell’Associazione risulta una conferma di come essa sia pienamente inserita e vicina al quadro dell’emergenza attuale.

Le stesse visiere di protezione dal virus Covid-19 sono state poi donate anche a tutte le Farmacie Comunali.

Non meno significativo è l’affiancamento al Comune di Città di Castello nell’opera di emissione di quest’ultimo di buoni spesa alimentare che partirà dalla prossima settimana, rivolti a quelle realtà familiari locali altamente in difficoltà economica e più fragili, individuate in accordo con i Servizi Sociali del Comune di Città di Castello; un modo diretto ma efficace di mostrare vicinanza per supportare le pesanti e gravi criticità date dal momento storico che stiamo vivendo.

In ultimo, si vuole comunicare che la Lotteria inizialmente prevista in occasione della Cena Sociale programmata per il 18 aprile, è stata ovviamente posticipata, e nel rispetto di tutti gli amici che hanno acquistato i numerosi biglietti, si vuole rendere noto che si è pensato di fare un’estrazione in diretta Facebook in data 4 luglio p.v., nella speranza che i tempi allora saranno migliori e molto meno difficoltosi, e forse si potrà programmare una nuova Cena Sociale!

Ringraziamo ancora tutti coloro che ci seguono affettuosamente, perché sono loro la forza dell’Associazione e motivo di tutti i nostri interventi nel territorio!

