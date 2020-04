Coronavirus: “strategia per uscita emergenza e ritorno a servizi ospedalieri ordinari nei territori e valorizzazione ospedale di Città di Castello” Il PD interroga la Giunta regionale

“Serve un percorso chiaro, una netta strategia per l’uscita dall’emergenza e il ritorno a servizi ospedalieri ordinari nei territori, da condividere con i rappresentanti istituzionali che rappresentano quei territori, ma soprattutto un piano di valorizzazione dei servizi dell’ospedale di Città di Castello, anch’esso in prima linea in questa emergenza”. È quanto dichiara il consigliere regionale Michele Bettarelli, che in una interrogazione firmata anche dagli altri colleghi del gruppo del Partito democratico Tommaso Bori, Simona Meloni, Fabio Paparelli e Donatella Porzi, chiede alla Giunta informazioni sulla “parziale riconversione del polo ospedaliero di Città di Castello durante l’emergenza Covid-19, sulla riorganizzazione dell’assistenza ai pazienti, risk management operatori sanitari e prospettive per la ripresa delle attività”.

“Il polo ospedaliero di Città di Castello– spiegano i consiglieri Pd

–, che con i propri servizi copre un bacino di quasi 100mila abitanti, è

stato riconvertito parzialmente a Covid Hospital con l’ordinanza del 13

marzo 2020. Questo ha comportato l’esternalizzazione della residenza

sanitaria assistenziale nella Rsa Muzzi Betti, ma anche l’acquisizione di

spazi di altri reparti, attualmente dunque fermi totalmente o parzialmente,

proprio per mancanza dei requisiti logistici per operare. Criticità che

riguardano anche il personale, in gran parte dislocato nell’assistenza ai

reparti dell’emergenza. Temporaneamente indisponibile anche il reparto di

Day Surgery – Chirurgia breve, perché collocato nel piano dell’area

Covid. In questo reparto gravitavano patologie a basso livello o

assistenziale o più grandi. Un vero stravolgimento se si considera che delle

cinque sale operatorie del primo piano, ne sono rimaste disponibili due. Per

non parlare della carenza di dispositivi di protezione individuale, più

volte denunciata”.

“In questo quadro – proseguono i consiglieri Pd – ci piacerebbe

conoscere quale sia la strategia individuata per l’uscita dalla crisi e

riprendere a garantire servizi ospedalieri ordinari. È opportuno chiarire

anche se la Giunta regionale sta valutando l‘ipotesi di lasciare il

servizio di residenza sanitaria assistenziale esternalizzato nella Rsa

regionale denominata Muzzi Betti. È necessaria chiarezza sugli eventuali

percorsi differenziati e dedicati ai pazienti Covid, su protocolli specifici

e idonei, e su dispositivi di protezione individuale per la messa in

sicurezza dei pazienti e del personale sanitario. Servirà – concludono –

prevedere anche un piano organizzativo per potenziare i servizi dell’ospedaledi Castello, in particolare implementando il personale sanitario dellastruttura, gli spazi e i posti letto così da garantire il trattamento delle

emergenze e urgenze”.

