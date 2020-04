Coronavirus – E’ Monte Santa Maria Tiberina il Comune “più fermo” della Provincia di Perugia

Nella Provincia di Perugia il palmares dei Comuni che hanno visto gli abitanti rispettare maggiormente il divieto di mobilità spetta a Monte Santa Maria Tiberina che, dai controlli effettuati da City Analytics, leader mondiale nei servizi di mappatura, registra un significativo meno 79% segnalandosi come il “più fermo”.

“Il dato – dichiara la Consigliera provinciale e sindaco del comune montesco, Letizia Michelini – è la riprova del grande senso di responsabilità dei nostri concittadini, nonostante abbiano continuato a lavorare. Si è rivelato efficace il metodo di comunicazione e sensibilizzazione messo in campo dall’amministrazione comunale, ma soprattutto ha colto nel segno il grande lavoro posto in essere dalla nostra polizia locale e dai nostri carabinieri che ringrazio per la professionalità e la disponibilità nei confronti dei cittadini profusa nelle attività di controllo. Hanno dimostrato che il loro primario obiettivo è stato ed è quello di spiegare l’importanza delle prescrizioni da seguire supportando la popolazione in questo delicato momento che ci sta mettendo tutti a dura prova”

