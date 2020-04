Comunicato dalla Usl Umbria 1 un nuovo caso di positività al virus Covid-19 nel Comune di Umbertide

“Nel pomeriggio odierno il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ci ha dato notizia di un nuovo caso di positività al Covid-19 nel nostro Comune. Il soggetto si trova in isolamento domiciliare – a riferirlo è il sindaco Luca Carizia – I soggetti positivi al Coronavirus residenti nel nostro territorio comunale sono al momento diciassette: due di loro sono ricoverati in ospedali dell’Umbria mentre coloro che si trovano in isolamento domiciliare sono quindici, tra cui uno di essi domiciliato in altro Comune. Sono otto, inoltre, i nostri concittadini in sorveglianza sanitaria”.

