Un Pieno di Energia… il sole in Classe. Interessante iniziativa promossa da Anter

Un Pieno di Energia… il sole in ClasseIl sole in classe promosso da Anter( Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, con la missione di diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle energie pulite, cioè energie prodotte da fonti rinnovabili) svolto durante l’anno scolastico in corso dall’Ambasciatrice Anter Marianna Bicchi ha permesso di illustrare le energie rinnovabili ai bambini e ai ragazzi di vari Istituti del Comprensorio Umbro che va va dall’Alta Valle del Tevere a Gubbio: Istituto Comprensivo Albero Burri di Trestina, Scuola Elementare SanLeo Bastia, Scuola Secondaria di Primo Grado Mastro Giorgio e Secondo Circolo Aldo Moro entrambe di Gubbio.I bambini e ragazzi coinvolti hanno scoperto le energie rinnovabili attraverso un’approccio ludico-didattica e la proiezione di video e cartoni animati, imparando così come si può’ creare energia pulita e come si piò diffondere uno stile di vita ecosostenibile.Il sole in classe culmina ogni anno con un concorso a cui i ragazzi hanno partecipato con un elaborato realizzando una poesia. I miglioro lavori saranno premiati alla Sesta edizione de ANTER GREEN AWORDS.Fino al 30 Aprile sarà possibile effettuare le votazioni.In palio un anno di fornitura 100% green e fino a 3000 euro in materiale didatticoEcco i link per la votazione https://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/scuola-primaria-alberto-burri-multiclasse-citta-di-castello-perugia-poesiahttps://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/scuola-primaria-di-san-leo-bastia-multiclasse-citta-di-castello-perugia-poesia-1https://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/scuola-primaria-alberto-burri-multiclasse-citta-di-castello-perugia-poesiahttps://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/scuola-primaria-aldo-moro-multiclasse-gubbio-perugia-poesiahttps://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/scuola-secondaria-di-i-grado-alberto-burri-classe-1-c-citta-di-castello-perugia-poesiahttps://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/scuola-secondaria-di-i-grado-alberto-burri-classe-1-b-citta-di-castello-perugia-poesiahttps://greenawards.anteritalia.org/it/progetti/scuola-secondaria-di-i-grado-mastro-giorgio-nelli-classe-3-e-gubbio-perugia-poesia

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati