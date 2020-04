Non si ferma la solidarietà: rionale Mattonata, contributo economico donato a Muzi Betti

In questi giorni tristi e complicati per tutti, la Società Rionale Mattonata ha inteso far sentire la sua vicinanza e solidarietà nei confronti di soggetti più deboli, devolvendo un contributo economico a favore degli ospiti della Residenza Protetta “Muzi Betti”.

E’ un piccolo gesto di solidarietà sociale, che pensiamo possa però contribuire in qualche modo ad agevolare le quotidiane e numerose attività che gli operatori della Residenza svolgono a favore degli ospiti.

