Covid 19: Cornioli “anche oggi nessun contagio.In totale i casi positivi sono 27, di cui 3 ricoverati in Terapia Intensiva al San Donato”

“Oltre che a comunicare che non abbiamo nuovi casi di contagiati, oggi vorrei ricordare che nel nostro Comune, i casi positivi sono 27, di cui 3 ricoverati in Terapia Intensiva al San Donato e gli altri al domicilio. I quarantenati, invece, sono 87. Si tratta quindi di persone che sono contatto stretto di casi già noti. Ricordo infine la signora deceduta in Umbria.

La nostra attenzione deve essere massima e continua perché ognuno di noi può essere asintomatico. Mi raccomando, rispettiamo le regole”.

