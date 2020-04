Bettarelli (Pd) ha presentato un’interrogazione per chiedere notizie “sul tavolo tecnico di coordinamento tra Regione Umbria e sanità privata”

“Nessuna notizia del tavolo di

coordinamento tra Regione e sanità privata per test e tamponi, nonostante

abbia fatto e reiterato nel tempo questa domanda in più e più sedi”. È

quanto dichiara il consigliere regionale del Partito democratico Michele

Bettarelli che ha presentato una interrogazione in cui chiede di sapere “se

questo tavolo c’è mai stato e mai ci sarà, e con quale strategia la

Giunta intende affrontarlo. Anche perché in Umbria siamo ancora fermi

all’annuncio dell’imminente tavolo tecnico mentre la Toscana, così come

il Veneto, stanno attuando una vera e propria politica nel fare test

sierologici e tamponi che include la collaborazione con la sanità

privata”.

“Era giovedì 2 aprile – spiega Bettarelli – quando tutta la stampa umbra

annunciava l’iniziativa di una struttura della sanità privata nella nostra

Regione: test rapidi per il Covid-19 a pagamento. Il giorno successivo altro

annuncio eclatante: sospensione dei test e tavolo tecnico di coordinamento

fra Regione e sanità privata ‘imminente’, data indicate 7/8 aprile. Sono

trascorsi più di dieci giorni dall’annuncio ma non sappiamo ancora se

questo tavolo c’è mai stato e se mai ci sarà. Con l’arrivo della Fase 2

sarà essenziale la capacità di tracciare i positivi per evitare il crearsi

di nuovi focolai. Inoltre una maggiore conoscenza del virus non può che

derivare dalla complementarietà tra tamponi e test sierologici”.

“Ieri in Toscana – prosegue Bettarelli – il presidente Rossi ha

annunciato un accordo quadro con i laboratori privati che andranno ad

affiancare e integrare la sanità pubblica realizzando un vero e proprio

screening di massa con 400mila test sierologici, comprendendo i lavoratori

dei servizi essenziali rimasti aperti fin dall’11 marzo. In questo momento

– conclude – serve predisporre strumenti all’altezza della situazione che

stiamo vivendo. Per riaprire bisogna poter tracciare e sapere dove sono i

positivi al virus. Altrimenti dovremo cominciare tutto da capo”. RED/dmb

