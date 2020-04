Atti vandalici nei pressi del monumento ai caduti di Citerna: profonda amarezza da parte di tutta l’amministrazione per il vile gesto

Questa mattina sono stati segnalati dei gravi atti vandalici prepararti presso il Monumento ai Caduti di Citerna, sono state divelte le pietre del viale ed è stata spaccata la colonna di appoggio alle catene in ferro. Il Sindaco e tutta l’amministrazione comunale oltre a condannare il barbarico gesto e hanno provveduto denunciare l’atto avvenuto alle forze dell’ordine. Sono state già avviate, infatti, le indagini dei carabinieri della stazione di Citerna guidate dal Maresciallo Lorenzo Stazi.

L’assessore Samuel Fedele esprime profonda amarezza per quanto accaduto: “ il Monumento ai Caduti è testimonianza del sacrificio dei nostri concittadini sia militari che civili che hanno perso la vita durante tutte le guerre. L’amministrazione comunale è rimasta sgomenta di fronte a un gesto così vile e insensato. Il rispetto per i defunti, il senso civico e lo spirito identitario sono valori che devono essere coltivati gelosamente, affinché le future generazioni possano ricordare e prendere esempio dal sacrificio dei nostri avi. Torneremo presto a rendere omaggio ai nostri eroi e martiri, raccontando e riscoprendo le loro vite e le loro storie.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati