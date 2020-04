Si intensificano i controlli da parte della Polizia provinciale lungo la SR 257 Apecchiese

Nel pomeriggio odierno una pattuglia della Polizia Provinciale, come disposto dal Presidente Luciano Bacchetta, ha effettuato controlli lungo la SR 257 Apecchiese nell’ambito delle disposizioni impartite dal governo

e a livello territoriale dalla Prefettura di Perugia a supporto delle forze dell’ordine e di polizia. Controlli maggiormente intensificati proprio in prossimità di arterie viarie di confine come nel caso della strada interregionale umbro-marchigiana. Controlli che dalla vigilia di Pasqua si sono ripetuti in diversi punti della strada fino al confine con il comune di Apecchio.

