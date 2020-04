Ieri 700 anni dalla morte della Beata Margherita

Era il 13 aprile 1320 quando morì Margherita, cieca della Metola. Si narra che appena diffusa la notizia molta gente accorse nella chiesa di San Domenico per chiedere ai frati di non seppellirla sotto terra: amata dai fedeli che le attribuivano già dei miracoli, Margherita fu sepolta all’interno della chiesa, dove riposa ancora oggi. Il 19 ottobre 1609 il cardinale Bellarmino ne pronunciò la beatificazione. Beata Margherita è oggi la protettrice dei non vedenti e dei portatori di handicap. Il suo culto, diffuso dai domenicani, è diffuso in tutto il mondo. Nata cieca e storpia, Margherita fu abbandonata dai genitori proprio qui a Città di Castello.

