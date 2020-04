Enrico Brizzi (Tifernum pallavolo) “la speranza? provare a ripartire per questa estate”

” Ora che la decisione è stata presa, che i campionati di volley sono terminati, dobbiamo pensare a quando potremo tornare a fare volley. Noi siamo pronti, anche se Polisport, per quanto riguarda le nuove norme igienico sanitarie, dovrà fare la sua parte. Abbiamo preparato tutto, allenamenti distanziati, per gruppi, così da dare ai nostri atleti la massima sicurezza. La speranza? provare a ripartire per questa estate, per la stagione agonistica, mi aspetto, un’anno a porte chiuse e senza pubblico, questo forse è l’unico modo per tornare a fare sport”

