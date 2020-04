Emergenza coronavirus: Bacchetta “zero positivi, 32 guariti, 84 quarantene. Al via distribuzione gratis di mascherine ad anziani. 800 domande per buoni spesa”

“Aggiorniamo anche oggi la situazione ai dati circoscritti alla giornata di ieri. Non c’è nessun positivo. Oggi cominceranno di nuovo ad effettuare i tamponi. Dentro la struttura ospedaliera aumentano le negatività e questo è il risultato di un ottima politica di prevenzione compiuta. Dal punto di vista generale: negli ultimi giorni abbiamo avuto una crescita consistente di guariti e un incremento molto bassi di positivi, 1 o 2 positivi contro 6 o 4 guariti. Le persone positive ad oggi sono 84 in isolamento familiare a casa. L’età media non è altissima e le condizioni di questi concittadini per ora non destano preoccupazione. 32 sono i guariti totali, le persone negativizzate. Pur essendo produnte, c’è qualche segnale positivo. Il COVID è in nemico insidioso che non è stato ancora battuto. Vogliamo organizzare gli ideatori e gli oltre 200 musicisti che hanno partecipato al concerto di Pasqua che è stato molto apprezzato. C’è una mobilitazione in ogni campo per rendere meno dura e sola questi giorni di isolamento. C’è chi è più esposto ai rischi, forze dell’ordine, commessi, personale sanitario, che anche oggi ringraziamo. Sta iniziando la distribuzione gratuita delle mascherine e riguarderà le persone più anziane attraverso le farmacie. Sono state valutate le oltre 800 domande per i buoni spesa e si stanno eorgando 160mila euro (guarda agenzia seguente, ndr). Speriamo che i tempi di questa emergenza non si dilatino eccessivamente perché l’emergenza economica è davvero preoccupante. Mi auguro che se i dati verranno confermati si possa andare quanto prima ad uin allentamento dei divieti, iniziando a tornare, con tutte le precauzioni, ad una vita normale. Fino al 3 maggio prossimo continueremo a vivere in questa condizione sospesa e dobbiamo resistere, pensando ai benefici futuri”.

