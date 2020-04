Covid 19: Selci Nardi, donazione di dispositivi di sicurezza in favore dell’ospedale di Città di Castello

Il Selci Nardi torna in campo… ma, per ora, solo per la solidarietà. E’ di queste ore, infatti, la donazione della società rossonera presieduta dalla presidentessa Elena Nocchi al personale dell’area Codiv-19 al terzo piano dell’ospedale di Città di Castello. Si tratta di dispositivi di sicurezza per chi lavora a stretto contatto con i pazienti. Gli stessi operatori, con un post su Facebook, hanno già ringraziato il club rossonero che non manca mai di essere presente in queste circostanze. “A nome mio, dell’intero direttivo, del mister e della squadra vogliamo, tutti, essere vicini a chi opera in prima linea in questo difficile momento” ha detto la presidente Nocchi.

