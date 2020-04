Covid19: Bacchetta “1 positivo, 4 guariti, 32 nuove quarantene. Tendenza incoraggiante”

“Aggiorniamo la situazione con il dato incoraggiante di 1 positivo in più a fronte di 4 persone guarite. Questa tendenza si va consolidando ed è di ottimo auspicio. L’isolamento sociale e la ricerca epidemiologica stanno dando i loro frutti e dobbiamo continuare così. La battaglia è molto lunga e molto noiosa ma la tendenza è incoraggiante. Non abbassiamo la guardia e compiamo l’ulteriore sacrificio delle nostre libertà quotidiane. Ringrazio la ASL Umbria 1 e i dati che ci fornisce quotidianamente perché ci danno un quadro più chiaro. Le quarantene nuove sono 32, non significa positività ma forme prudenziali per evitare che il contagio si allarghi. Il contesto nel quale ci stiamo muovendo è migliore di qualche tempo fa. Comportiamoci come stiamo facendo a parte qualche deprecabile episodio. La maggior parte dei tifernati sta rispettando le direttive. La settimana prossima comincerà la distribuzione delle mascherine gratuite attraverso le farmacie del territorio, pubbliche e private. Ringrazio gli autori del concerto di Pasqua di ieri, che ha avuto un gradissimo successo, molto superiore alle mie aspettative. L’idea è stata buona e ringrazio chi l’ha promossa. Infine ringrazio tutti gli operatori sanitari che lavorano anche a rischio personale, su tutti i livelli e a volte subendo anche le conseguenze di stare a contatto con la malattia”.

