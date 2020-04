Emergenza Coronavirus: Bacchetta “2 positivi, 6 guariti. Tutti negativi i tamponi effettuati su operatori sanitari e vertici RSA Muzi Betti. Proseguono le donazioni. Oggi alle 17 il concerto social di Pasqua”

“Buona Pasqua a tutti. Anche oggi come di consueto aggiorniamo la situazione relativa al Covid-19 con numeri e dati significativi e per certi aspetti rassicuranti. Oggi registriamo 2 persone positive all’interno di una catena familiare nota e sotto controllo a fronte di 6 guariti che passano a 28. Molti sono guariti negli ultimi giorni e questo è un buon segnale.

Un’altra notizia importante è quella relativa all’esito dei tamponi, oltre 40, effettuati su tutti gli operatori sanitari e responsabili della Rsa Muzzi Betti, compresa la presidente: tutti negativi. Un ringraziamento particolare per questa importante verifica alla Regione, alla Usl Umbia 1 e ai vertici della Muzi Betti che hanno richiesto questo intervento per gli operatori e successivamente gli ospiti. Tuttavia l’ottimismo non deve farci flettere dal rispetto delle regole e delle limitazioni alla vita sociale tutto’ora in vigore. Ci sono state nuove donazioni per l’ospedale e le strutture sanitarie di mascherine ed altri presidi di sicurezza per le quali ringrazio l’azienda Gherardi e i soci del Perugia Club di Città di Castello. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta ed oggi in particolare i medici, sanitari, operatori a tutti i livelli dell’ospedale, le forze dell’ordine, i vigili urbani, i vigili del fuoco, la polizia provinciale che stanno monitorando la città e arterie viarie del comprensorio e fanno un lavoro ingrato ma lo fanno nel nostro interese, la Protezione Civile, la Caritas e tutte le associazioni di volontariato, i dipendenti del comune impegnati a garantire i servizi essenziali. Ricordo la cerimonia con il vescovo Cancian nel cimitero monumentale di Città di Castello di ieri mattina in memoria di chi non ha potuto avere neanche un funerale: iniziativa che si è ripetuta in collaborazione con la Cooperativa “Il Poliedro” in tutti i comiteri del comune, su iniziativa in particolare dell’assessore ai Lavori Pubblici, Luca Secondi. Ricordo a tutti infine che questo pomeriggio alle 17.00 l’Amministrazione comunale e Sogepu hanno organizzato un concerto di Pasqua, ideato e diretto dal maestro Fabio Battistelli e dal Professor Rosario Salvato, con 200 musicisti, che sarà trasmesso in tutto il comune attraverso venti postazioni e sui canali You tube e social. Ringrazio i tecnici del comune, Lucio Baldacci e Aldo Fegatelli, Sergio Coltrioli e i musicisti. Di nuovo auguri e mi raccomando #restateacasa.

