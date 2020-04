Covid-19: Cornioli “nessun nuovo contagio oggi. Ancora auguri di buona Pasqua”

“Oggi non si hanno nuovi casi di contagiati. La seconda parte dei tamponi effettuati lunedì scorso con il drive thru e’ stata tutta negativa. Adesso aspettiamo i risultati del Drive thru di venerdì.

Mi preme far presente che la maggior parte dei cittadini ha ben compreso cosa significhi stare in casa e uscire solo per lavoro e urgenze. Però c’e’ ancora qualcuno che non ha capito che siamo in una pandemia e che le regole valgono per tutti. Abbiamo dovuto fare alcune multe, ma ci auguriamo che non ce ne sia più bisogno.”

Queste le dichiarazioni del primo cittadino Sansepolcro, al termine di questa domenica di Pasqua

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati