Concerto di Pasqua del Comune di Città di Castello. Alle 17 in diretta su YouTube e Facebook

#Andràtuttobene, a Città di Castello per il concerto di Pasqua 2020 musicisti in filodiffusione da campanili, amplificatori e social. Promosso da Comune e Diocesi con il sostegno i Sogepu. Appuntamento alle 17.00 di oggi domenica 12 aprile 2020 su balconi, alla finestra, con le dirette FB, Instagram e You tube, diretto dal maestro Fabio Battistelli, ideatore del concerto insieme al vicepresidente della Fondazione Burri Rosario Salvato. Presentato da Maurizio Perugini, al Concerto partecipano la scuola comunale G. Puccini, la Corale M. Alboni diretta da Marcello Marini, la Pieve Jazz Big Band diretta da Fulvio Falleri, Massimo e Giulio Barsotti, Simone Nocchi, Andrea Biagini, Michele Bianchini con il Freem Sax Quartet, Pino Cangialosi, Roberto Fabbriciani, la Corale Abbatini diretta da Alessandro Bianconi, Alessandra Chieli, la Scuola Media Alighieri-Pascoli con l’orchestra diretta da Luisa Mencherini, la scuola di musica di Novamusica, Natia Quartet con Marco Carboni, Massimo Pucciarini, Luca Grassi e Mauro Giorgeschi, il pianista Cesare Tiroli, Riccardo Perugini, Nico Pruscini, Alessio Pigolotti, Antony Guerrini, Maurizio Poesini, Tiziana Fiorucci, Rosi Bordijiera, Lucia Capaccioni, Ludovico Rossi, Stefano Falleri, Alessandro Zucchetti. Le postazioni sono San Leo Bastia, Morra, Badia Petroia, Trestina, Sansecondo, Zoccolanti, San Pio, Madonna del Latte, Rione La Tina, Rione Prato, Rione Mattonata, Rione San Giacomo, Piazza Gabriotti, Stadio comunale, Riosecco, Cerbara, Piosina, Lerchi e Graticole.

