Pasqua 2020: Carizia “vorrei semplicemente dirvi grazie. Grazie per tutti i sacrifici che state facendo per contenere il virus”

Domani è la Santa Pasqua. Sarà una Pasqua molto diversa da tutte le altre che abbiamo trascorso, perché purtroppo tanti di noi non saranno con le proprie famiglie a mangiare la nostra deliziosa torta pasquale, ma saranno soli nelle loro case.

Quindi, da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale, vorrei semplicemente dirvi grazie. Grazie per tutti i sacrifici che state facendo per contenere il virus.

Questo è un messaggio di affetto, di profondo affetto verso tutti voi.

Questa sera, alle ore 21, le luci del palazzo comunale saranno accese per onorare i nostri morti, per stare vicino alle persone che soffrono e per stare vicino alle persone che in prima linea tutti i giorni combattono per noi e insieme a noi il virus.

Ma è anche una luce di speranza. Di speranza per il futuro, per un cammino che dobbiamo intraprendere tutti quanti insieme perché il dolore fa parte della vita e tutti noi lo sappiamo, molto bene purtroppo, ma sappiamo anche che la vita è più forte del dolore perché la vita va avanti. Sempre.

Stiamo uniti. Cerchiamo di essere forti e di non abbassare la guardia.

Una buonissima Pasqua a tutti voi. Con vero affetto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati