Emergenza Coronavirus, Manuel e Barbara del MAGLIFICIO Lorenzini donano mascherine al Comune di Citerna

La storica e nota azienda della valtiberina specializzata nel Cashmere, il Maglificio Lorenzini di Rossi Barbara e Pasqualini Manuel, ha donato mascherine certificate e con presidio medico al Comune di Citerna. Le mascherine saranno aggiunte alle altre donate al Comune da varie aziende e privati e consegnate ai cittadini dalla Protezione Civile di Citerna a partire dalla giornata di Sabato 11 Aprile.

“In questo momento così difficile – precisa Manuel Pasqualini – vogliamo inviare un messaggio di vicinanza e di ringraziamento al nostro Sindaco a tutta l’amministrazione comunale per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo per tale emergenza aiutandoli nel reperire più mascherine possibile per la salute di tutti i cittadini de nostro Comune.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati