Coronavirus: Cornioli “oggi si registrano 2 contagi, entrambi di catene già note. Stabili le condizioni dei 3 ricoverati al san Donato”

“Oggi si registrano due nuovi contagi, entrambi familiari di casi già noti: una donna di 50 anni e un uomo di 72.

I tamponi sono stati fatti, uno a domicilio e uno tramite drive thru. Una parte di quelli effettuati in modalità Drive Thru deve ancora essere esitata. Vedremo nei prossimi giorni i risultati.

Vorrei ricordare anche i nostri tre concittadini ancora ricoverati al San Donato. Le loro condizioni sono stabili. Speriamo di riaverli al più presto qui con noi.” Questo quanto dichiarato poco fa dal Sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli

